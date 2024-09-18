Samanyolu Haber /Dünya / Lübnan'da ikinci siber saldırı: Telsizler patladı /18 Eylül 2024 17:55

Lübnan'da ikinci siber saldırı: Telsizler patladı

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen güney banliyö bölgesinde patlama sesleri duyuldu. İsrail'in bu sefer de örgütün kullandığı telsizleri patlattığı bildirildi. Yeni saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerinde çok sayıda patlama gerçekleşti.

Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen bölgedeki patlamalar, örgütün kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasından bir gün sonra meydana geldi.

Bölgedeki kaynaklar, Hizbullah tarafından iletişim için kullanılan telsizlerin patladığını belirtti.

Patlamalardan birinin dün çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölen 4 Hizbullah üyesinin Beyrut'taki cenaze töreni sırasında yaşandığı belirtildi. Cenaze merasiminin yapıldığı alanda kalabalığın arasında patlama meydana geldiği ve dumanların yükseldiği kameralara yansıdı.

9 ÖLÜ, YÜZLERCE YARALI

Yeni patlamalarda 9 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirildi. Patlamaların ardından bazı ev ve araçlarda da yangın çıktığı ifade edildi.

İsrail’e ait keşif uçaklarının da ülkenin güneyinde yoğun uçuşlar yaptığı öğrenildi.

BMGK ACİL TOPLANIYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMKG) Lübnan'daki olayları görüşmek için Cuma günü öğleden sonra acil oturumla toplanacak

BM’DEN İTİDAL ÇAĞRISI

BM Genel Sekreteri António Guterres, "Tüm taraflara gerginliğin daha fazla yayılmasını engellemek için itidal çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Guterres, tarafların BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına saygı duymalarını talep ederek, istikrarın sağlanması için çatışmalara son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

BM Genel Sekreteri, BM'nin bölgede şiddeti sonlandırmayı amaçlayan her türlü diplomatik ve siyasi çabayı destekleyeceğini kaydetti.

Guterres, New York'ta düzenlediği basın toplantısında ise sivil objelerin "silahlandırılmamasının" büyük önem taşıdığını belirterek, bunun tüm dünyadaki hükümetler için bir kural olması gerektiğini dile getirdi.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Lübnan'da ikinci siber saldırı: Telsizler patladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:00:31