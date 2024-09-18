Lübnan'da ikinci siber saldırı: Telsizler patladı

Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerinde çok sayıda patlama gerçekleşti.Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen bölgedeki patlamalar, örgütün kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasından bir gün sonra meydana geldi.Bölgedeki kaynaklar, Hizbullah tarafından iletişim için kullanılan telsizlerin patladığını belirtti.Patlamalardan birinin dün çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölen 4 Hizbullah üyesinin Beyrut'taki cenaze töreni sırasında yaşandığı belirtildi. Cenaze merasiminin yapıldığı alanda kalabalığın arasında patlama meydana geldiği ve dumanların yükseldiği kameralara yansıdı.Yeni patlamalarda 9 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığını bildirildi. Patlamaların ardından bazı ev ve araçlarda da yangın çıktığı ifade edildi.İsrail’e ait keşif uçaklarının da ülkenin güneyinde yoğun uçuşlar yaptığı öğrenildi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMKG) Lübnan'daki olayları görüşmek için Cuma günü öğleden sonra acil oturumla toplanacakBM Genel Sekreteri António Guterres, "Tüm taraflara gerginliğin daha fazla yayılmasını engellemek için itidal çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullandı.Guterres, tarafların BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına saygı duymalarını talep ederek, istikrarın sağlanması için çatışmalara son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.BM Genel Sekreteri, BM'nin bölgede şiddeti sonlandırmayı amaçlayan her türlü diplomatik ve siyasi çabayı destekleyeceğini kaydetti.Guterres, New York'ta düzenlediği basın toplantısında ise sivil objelerin "silahlandırılmamasının" büyük önem taşıdığını belirterek, bunun tüm dünyadaki hükümetler için bir kural olması gerektiğini dile getirdi.