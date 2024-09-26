Lübnan'da ölü sayısı artıyor: İşte son rakamlar!

İsrail Gazze’de katliamlarını sürdürürken, kanlı savaşı Lübnan’a da taşıdı. İsrail’in Lübnan’a dün düzenlediği saldırılarda 71 kişinin öldüğü 400 kişinin yaralandığı bildirilirken, saldırılar başladığından bu yana ölenlerin sayısı 620’ye ulaştı. Lübnan genelindeki yoğun İsrail bombardımanı nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin yerinden edilmiş olabileceği belirtildi.







Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün İsrail'in Lübnan genelinde düzenlediği saldırılarda en az 72 kişinin öldüğünü, yaklaşık 400 kişinin de yaralandığını bildirdi. İsrail’in Lübnan’a başlattığı saldırılardan bu yana ölenlerin sayısı 620’ye ulaştı. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in Lübnan genelindeki yoğun bombardımanı nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin yerinden edilmiş olabileceği açıklamasında bulundu.





KARA HAREKATI SİNYALİ

İsrail Lübnan’a hava saldırılarını sürerken, kara harekatı için de ilk sinyaller gelmeye başladı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan sınırındaki askerlere Hizbullah'a karşı "olası" bir kara harekatına hazırlanmaları talimatını verdi. Ülkenin Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmesinde, Hizbullah ile diplomatik bir çözüm için zamanın dolduğunu ve İsrail'in çok fazla güç kullanarak daha askeri bir prosedür izlediğini söyledi. İsrail ordusu da, "İsrail askerlerinin botlarının düşman topraklarında olacağını" söyledi.





BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında konuşan İsrail’in BM Büyükelçisi Danny Danon ise ülkesinin geniş çaplı bir savaş istemediğini dile getirdi.





İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Ortadoğu'nun "tam ölçekli bir felaketle" karşı karşıya olduğunu söyleyerek İsrail'in çatışmayı tırmandırması halinde Tahran'ın Lübnan'ı "her türlü yolla" destekleyeceği uyarısında bulundu.