Samanyolu Haber /Dünya / Lübnan'da ordu sokağa indi /31 Ekim 2019 00:05

Lübnan'da ordu sokağa indi

Lübnan'da bir süredir devam eden sokak gösterileri sonrasında Başbakanı Saad Hariri’nin istifa etmişti. İstifa kararı sonrasında da sokakları boşaltmayan göstericilere ordudan müdahale geldi.

SHABER3.COM

Lübnan’da ordu yolları açmayı reddeden eylemcilere müdahale etti. Başbakan’ın istifasının ardından ordu sokakları boşaltma harekatına başlamıştı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Lübnan’ın Trablusşam kentinde el Abda Meydanı’nda yolları açmayı reddeden eylemcilere ordu müdahale etti. Müdahalede mermi ve biber gazı kapsüllerinin kullanıldığı belirtiliyor.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin istifasının ardından ordu eylemcilere yönelik sokakları temizleme harekatını başlatacağını duyurmuştu. Yolları kapatan eylemciler bazı bölgelerde ordunun gelmesinin ardından yolları açarken, bazı bölgelerde eylemcilerin sokağı terk etmeyi reddetmesinin ardından ordu sert müdahalelerde bulundu.

Lübnan Kızılayı’nın aktardığına göre müdahalede en az üç kişi yaralandı.

CUMHURBAŞKANI BAŞBAKAN’DAN GEÇİCİ GÖREV TALEP ETTİ

Dün Başbakan Saad Hariri'nin istifasını sunduğu Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hariri’den geçici olarak görevine devam etmesini talep etti. Avn, Hariri’nin yeni bir hükümet kurulana kadar geçiş hükümetinin başında olmasını istediğini dile getirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Lübnan'da ordu sokağa indi Sonraki Haber >>

AKP'de üst düzey ilk istifa!

AKP'de üst düzey ilk istifa!

Gazetecilikte mağdurun kimliği sorulmaz

Gazetecilikte mağdurun kimliği sorulmaz

Derbi maçı sonrası ortalık karıştı

Derbi maçı sonrası ortalık karıştı

“Sakız Adası’nda kalan ciğerparelerimiz”

“Sakız Adası’nda kalan ciğerparelerimiz”

Cezaevindeki annesinin yanına alınmayan Miraz bebeğin gözyaşları

Cezaevindeki annesinin yanına alınmayan Miraz bebeğin gözyaşları

'Merhamet duygusu ortadan kalkmış!'

'Merhamet duygusu ortadan kalkmış!'

Bisikletliye vurup kaçtı

Bisikletliye vurup kaçtı

Araba yarışında feci kaza

Araba yarışında feci kaza

Deve çobanı kaçırdı

Deve çobanı kaçırdı

NBC'de Erdoğan-Trump skeçi!

NBC'de Erdoğan-Trump skeçi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:19:09