Lübnan'da ordu sokağa indi

Lübnan’da ordu yolları açmayı reddeden eylemcilere müdahale etti. Başbakan’ın istifasının ardından ordu sokakları boşaltma harekatına başlamıştı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Lübnan’ın Trablusşam kentinde el Abda Meydanı’nda yolları açmayı reddeden eylemcilere ordu müdahale etti. Müdahalede mermi ve biber gazı kapsüllerinin kullanıldığı belirtiliyor.





Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin istifasının ardından ordu eylemcilere yönelik sokakları temizleme harekatını başlatacağını duyurmuştu. Yolları kapatan eylemciler bazı bölgelerde ordunun gelmesinin ardından yolları açarken, bazı bölgelerde eylemcilerin sokağı terk etmeyi reddetmesinin ardından ordu sert müdahalelerde bulundu.





Lübnan Kızılayı’nın aktardığına göre müdahalede en az üç kişi yaralandı.





CUMHURBAŞKANI BAŞBAKAN’DAN GEÇİCİ GÖREV TALEP ETTİ





Dün Başbakan Saad Hariri'nin istifasını sunduğu Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hariri’den geçici olarak görevine devam etmesini talep etti. Avn, Hariri’nin yeni bir hükümet kurulana kadar geçiş hükümetinin başında olmasını istediğini dile getirdi.