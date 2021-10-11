Samanyolu Haber /Gündem / Lübnan'daki petrol tesisinde büyük yangın /11 Ekim 2021 11:34

Lübnan'daki petrol tesisinde büyük yangın

Lübnan'ın güneyindeki bir petrol tesisinde büyük bir yangın çıktığını duyuruldu. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

Devlet tarafından işletilen Ulusal Haber Ajansı, sahil kasabası Zahrani'de dev bir benzin tankerinde yangın çıktığında yakınlarda hiçbir işçi olmadığını söyledi. NNA, itfaiye araçlarının yangına müdahale etmek için bölgeye gittiğini söyledi.

Beyrut'un yaklaşık 50 kilometre güneyindeki Zahrani Petrol Tesisi'nden bölgeyi kalın siyah dumanlar kapladı.

Yetkililer, Beyrut'u güney Lübnan'a bağlayan ve Zahrani'den geçen ana otoyolu trafiğe kapattı.


Lübnan’da yakıt sıkıntısı yüzünden enerji santrallerinin çalışmaması elektrik kesintisine yol açtı

Lübnan’da yakıt sıkıntısı yüzünden iki büyük enerji santralinde üretimin önemli ölçüde düşmesi, ülke genelinde geniş çaplı elektrik kesintisine yol açtı.

Reuters, elektrik kesintisinin birkaç gün daha süreceğini duyurdu. Elektrik kesintisi yüzünden birçok iş yeri faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı.

Al Zahrani ve Deir Ammar isimli ülkenin iki büyük enerji santraline mazot gitmemesi yüzünden, buradan gerçekleşen elektrik üretimi önemli ölçüde düştü. Lübnan genelinde yaşanan elektrik kesintisinin en az pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Ulusal elektrik şirketinin, ordunun yakıt rezervlerini kullanarak, enerji santrallerini çalıştırmak için girişimde bulunduğu ancak bunun kısa bir süre içinde gerçekleşmeyeceği bildirildi

Yakıt sıkıntısı yüzünden benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, birçok yerde arbede yaşandığı gelen haberler arasında.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Lübnan yerel para birimi, 2020 itibarıyla dolar karşısında yüzde 90 değer kaybetti.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından 3 Eylül'de yayımlanan araştırma raporunda, Lübnan nüfusunun yüzde 74'ünün yoksulluk çektiğine işaret edilmişti.

Raporda, bu oranın 2020 yılında yüzde 55, 2019'de ise yüzde 28 olduğu hatırlatılmıştı.
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Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

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