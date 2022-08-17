Samanyolu Haber /Dünya / Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü için görüşmeler başladı /17 Ağustos 2022 18:29

Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü için görüşmeler başladı

RANE’in aktardığı ve The Times of Israel’in 15 Ağustos tarihli haberine göre, Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf, ülkesinin Suriyeli mültecilerin Lübnan’dan dönüşünü kolaylaştırmayı planladığını söyledi.

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Bakan, Suriye ordusunun kontrolü altındaki ve cihatçı unsurlardan arındırılmış bölgelere, iç savaşın başlamasıyla Lübnan’a göç etmiş olan Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü kolaylaştıracaklarını söyledi.

2020 Beyrut liman patlamasıyla daha da kötüleşen ve üç yıldır süren ekonomik çöküşün sancılarını çeken Lübnanlıların Suriyeli mültecilere yönelik artan kızgınlığı, Beyrut’u mültecilerin maliyetinden kurtulma yönünde arayışlara itti.

Esad rejimi de, hükümetin güvenlik kaygılarını yeterince giderebildiği ve istikrar algısını güçlendireceği için ülkeden kaçan Suriyelilerin geri dönüşünü destekliyor. Ancak geri dönüş tedbirleri bazı mültecileri, özellikle de Esad rejimi muhaliflerini, Suriye’ye dönmek yerine kaçak yollarla Akdeniz’i geçerek Avrupa’ya gitme cesaretini göstermeye teşvik edebilir.

Suriye hükümeti geri dönen mültecilere yönelik kısıtlamaları hafifletme, süresi dolan pasaportlarla yeniden girişe izin verme, sınırda belgeleri yenileme ve devlet hizmetleri ile geçici barınma sağlama sözü verdi.

Uluslararası yardım grupları ve yabancı hükümetler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın siyasi muhalifler ve asker kaçakları için verdiği af sözlerine rağmen, Suriyeli güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlalleri nedeniyle Esad rejimini eleştiren Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmemesini tavsiye etti.

5 milyon nüfuslu Lübnan, ülke nüfusunun dörtte birine tekabül eden 1,4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor.

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