Lübnan'ı karıştırran cinayet: Hizbullah karşıtı aktivist öldürüldü

Lübnan'da Hizbullah'a muhalefetiyle bilinen Şii aktivist Lokman Slim, dün gece kaçırıldıktan sonra arabasında öldürülmüş halde bulundu.

İran'ın desteklediği Hizbullah'a karşıtlığıyla bilinen gazeteci aktivist 58 yaşındaki Slim, ekonomik krize karşı 17 Ekim 2019'da ülke geneline yayılan protestolarda Şiilerin yoğun olduğu bölgelerde öne çıkan isimler arasında yer alıyordu.





Slim'in kız kardeşi Raşa Slim, dün akşam Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ağabeyinden, güneyde ziyaret ettiği arkadaşının evinden ayrıldıktan sonra haber alamadıklarını bildirdi.





Lübnan resmi haber ajansı NNA, Lokman Slim'in, sabah saatlerinde Nebatiye kentine bağlı Adusiye kasabasına yakın bir yerde arabasının içinde öldürülmüş halde bulunduğunu aktardı.





NNA, olay yerine gelen güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığını vurguladı. Aynı haberde, Lokman Slim'in, 4'ü kafasından ve biri sırtından olmak üzere 5 kurşunla öldürüldüğünün tespit edildiğine değinildi.





Bu arada başkent Beyrut'taki Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup vatandaş, aktivist Slim cinayetini protesto etti.