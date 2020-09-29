Samanyolu Haber /Dünya / Lübnanlı siyasilerden Macron'a 'hükümet kurma' tepki /29 Eylül 2020 20:54

Lübnanlı siyasilerden Macron'a 'hükümet kurma' tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği açıklama ile Lübnan’daki siyasilere seslenmiş ve hükümet kurulmamasının aralarındaki anlaşmaya ihanet olduğunu savunmuştu. Lübnan’daki siyasilerden Macron’a tepki geldi.

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Lübnan'daki Şii Emel Hareketi ve Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, hükümetin kurulmamasıyle ilgili kendilerine yönelik suçlamalara tepki gösterdi.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'nin liderliğindeki Emel Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Macron'un önceki gün Lübnanlı gruplara yönelik suçlayıcı açıklamaları, "siyasi bir gaf" olarak nitelendirildi.

Macron'un sarf ettiği ifadelerin, hesap verebilirlik ve ilgili yasaları çıkarma çağrılarıyla öne çıkan Emel Hareketi'nin gerçeğiyle uyuşmadığı savunulan açıklamada, "Emel Hareketi, Mustafa Edib'in reformlar programına bağlı kalacak teknokratlardan oluşan güçlü kabinesini kurması konusunda tutumunu net olarak belirlemişti" ifadelerine yer verildi. 

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