Samanyolu Haber /Spor / Lucescu'dan 'savaş' önlemi: Gitmiyor /13 Şubat 2022 17:24

Lucescu'dan 'savaş' önlemi: Gitmiyor

Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna'nın başkent ekiplerinden Dinamo Kiev'i çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun söz konusu gerginlikle ilgili olarak bir dizi önlem aldığı belirtildi.

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Dünya gündemi Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi konuşurken Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu da takımı için önlem aldı.

The Guardian ve Financial Times, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı yönünde haberler yayımladı. ABD basınına göre ise Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerinden biri de başkent Kiev olacak.

Bu gelişmelerin ardından Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu da takımı Ukrayna'ya götürmeme kararı aldı.

DİNAMO KIEV, ANTALYA'DAN AYRILMAYACAK

Ukrayna Premier Ligi'nde lider Shakhtar Donetsk'in 2 puan gerisinde yer alan Dinamo Kiev devre arasında Antalya'ya kampa gelmişti.

Ukrayna ekibi yaklaşık 2 haftadır Antalya'da kamp yapıyor. Önceki plana göre Dinamo Kiev, Antalya'dan Ukrayna'ya dönüp birkaç gün ara verdikten sonra ikinci kampını yapacaktı.

Mircea Lucescu, savaş olasılığı nedeniyle takımın Antalya'da kalmasına karar verdi. Birkaç günlüğüne ülkesi Romanya'ya giden Lucescu daha sonra tekrar Antalya'ya dönecek.

Dinamo Kiev ikinci bir karara kadar Antalya'dan ayrılmayacak. Ukrayna'da sezonun ikinci yarısı planda değişiklik olmaması durumunda 25 Şubat'ta başlayacak.
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