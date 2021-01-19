Lüferin kilosu 170 lira

Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, hamsi popülasyonunun tehlikeye girmesi ve hamsi avlanma yasağının uzatılması sebebiyle zor günler yaşıyor.





Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nda 10 günlük hamsi avlanma yasağı, 28 Ocak'a kadar uzatılınca diğer balık fiyatları da arttı.







LÜFERİN KİLOSU 170 LİRAYI BULDU





Tezgâhlarda balık olmasına karşın fiyatların arttığını söyleyen 20 yıllık balıkçı Volkan Kaşıkçı, "Hamside yasak var. 25-30 liralardan fiyatı 40 liralara çıktı, fakat çeşitlilik gene de var. Diğer balık fiyatları da otomatik olarak artar." dedi.





Kaşıkçı, "Taze hamsinin fiyatı 10-15 gün daha 40 liradan aşağıya düşmez. Bu durum diğer balık fiyatlarını da illaki etkiler. Mesela tekir 30-35 liraydı o bile 50 liraya çıktı." şeklinde konuştu.





Zamanı geçmesine rağmen tezgâhlarda lüferin bulunduğunu kaydeden Kaşıkçı, "Lüfer durumu bitti denebilecek kadar azaldı artık. Lüferin şu an kilosu 160- 170 lira arasında. Genel olarak balık fiyatları; hamsi 40 TL'den, sardalya 30 TL'den, tekir 50 TL'den, çipura 50 TL'den, levrek 70 TL'den, kupa 30 liradan satılıyor." dedi.



