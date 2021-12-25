Samanyolu Haber /Ekonomi / Lufthansa, 33.000 uçuşu iptal edecek /25 Aralık 2021 11:33

Lufthansa, 33.000 uçuşu iptal edecek

CEO Carsten Spohr, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesine verdiği demeçte, Lufthansa'nın, Omicron koronavirüs varyantının yayılması ve ilgili seyahat kısıtlamaları nedeniyle kış tarifesinden 33.000 uçuşu iptal etmeyi planladığını söyledi.

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Gazeteye perşembe günü verdiği demeçte, "Ocak ortasından Şubat ayına kadar rezervasyonlarda keskin bir düşüş görüyoruz" dedi ve 33.000 uçuşun uçuş planının yaklaşık %10'una eşdeğer olduğunu da sözlerine ekledi.

Spohr, Lufthansa'nın pandemi tarafından özellikle ağır şekilde etkilenen Almanya, Avusturya, İsviçre ve Belçika'dan gelen yolcuların yokluğunu hissettiğini söyledi.

Alman havayolunun, slot kullanımına ilişkin Avrupa Birliği düzenlemelerine uymak zorunda olmasaydı, zayıf talep nedeniyle Ocak ayında daha fazla uçuşu keseceğini de sözlerine ekledi.
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