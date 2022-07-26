Samanyolu Haber /Dünya / Almanya uçuşları felç, Lufthansa binden fazla uçuşu iptal etti /26 Temmuz 2022 20:34

Almanya uçuşları felç, Lufthansa binden fazla uçuşu iptal etti

Almanya merkezli hava yolu şirketi Lufthansa, grev çağrısı nedeniyle binden fazla uçuşu iptal ettiğini duyurdu.

Almanya uçuşları felç, Lufthansa binden fazla uçuşu iptal etti

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Verdi Sendikası'nın yarın için açıkladığı uyarı grevinin, seyahat sezonunun ortasında büyük etkiye sahip olduğu vurgulanarak, Münih ve Frankfurt'ta yarın neredeyse tüm uçuş programının iptal edildiğini belirtti. Açıklamada, uçuş iptallerinden muhtemelen 134 bin kişinin etkileneceği kaydedildi.

Frankfurt'ta 32'si bugün, 646'sı yarın olmak üzere toplam 678 uçuşun iptal ediği belirtilen açıklamada, Münih'te de 15'i bugün, 330'u da yarın olmak üzere toplam 345 uçuşun gerçekleşmeyecek. Grevin etkisinin 28 Temmuz Perşembe ve 29 Temmuz Cuma günü de hissedilebileceği dile getirildi.

Lufthansa şirketinin yöneticilerinden Michael Niggemann, seyahat döneminin ortasında yapılan uyarı grevini eleştirerek, olumlu devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde iki günlük müzakerelerden sonra gerilimi tırmandırmanın büyük hasara yol açtığını kaydetti. Verdi Sendikası, Almanya'daki havalimanlarında, Lufthansa'da çalışan yaklaşık 20 bin yer personeline yarın yerel saat ile 03.45'ten 28 Temmuz Perşembe günü saat 06.00'ya kadar uyarı grevi çağrısı yapmıştı.

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