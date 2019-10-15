Lufthansa çalışanları greve gidiyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa’da çalışan kabin personelinin ücretlerin artırılması talebiyle pazar günü grev yapacağı bildirildi.







Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, Lufthansa ile ücretlerin artırılmasını konusunda anlaşma sağlanamamasından dolayı sendika, Frankfurt ve Münih havalimanlarında 20 Ekim Pazar günü saat 06.00’da beş saatlik iş bırakma eylemi kararı aldı.





LUFTHANSA GREVİ YASADIŞI İLAN ETTİ





Lufhansa’dan yapılan açıklamada ise söz konusu grev kararının “yasal” olmadığı savunularak, 20 Ekim’de uçuşların planlandığı gibi devam edeceği kaydedildi.





Lufthansa, Avrupa genelinde hava yolu şirketleri arasında artan rekabet nedeniyle bu yıl için kar hedefini düşürmüştü. Daha önce 2019 için 2,4-3 milyar avro arasında faiz ve vergi öncesi kar hedefleyen şirket, bu rakamı 2-2,4 milyar avro olarak revize etmişti.

