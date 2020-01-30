Lufthansa Çin'e uçuşları tamamen durdurdu

Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın Çin'in Nanjing kentinden Frankfurt uçağında şüpheli bir vakaya rastlanması ve koronavirüs vaka sayısının her geçen gün artmasından dolayı Çin'e gerçekleşecek tüm uçuşların iptal edildiği duyuruldu.







Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, uçuş seferlerinin koronavirüsün seyrine göre belirleneceği ifade edildi.





Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan ketninde ortaya çıkan ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eyalette hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye yükselmişti.





Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde, 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha 'gizemli' hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.





Ülkede, yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair sonuçlar elde edilmiş, salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.





Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.