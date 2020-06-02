Samanyolu Haber /Ekonomi / Lufthansa hisseleri uçtu /02 Haziran 2020 13:31

Lufthansa hisseleri uçtu

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın hisse senetleri hükûmetin 9 milyar euroluk kurtarma paketinin onaylanması ile bugün yüzde 7'ye yakın yükseldi.

SHABER3.COM

Deutsche Lufthansa AG hisse senetleri uçuşa geçti. Hisselerin yüzde 7'ye yakın değer kazanmasında Alman hükûmetinin 9 milyar euroluk kurtarma paketinin onaylanması etkili oldu.

Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketinin hisse fiyatı yerel saat ile 09:04'te yüzde 6,6 artarak 9,75 euroya yükseldi.

KURTARMA PAKETİ İÇİN TAVİZ VERDİ

Lufthansa, Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşmaya yönelik desteğini kazanmak için Berlin ve Münih havalimanlarındaki slot (iniş-kalkış) izinlerinin bir kısmını diğer hava yollarına devretmeyi kabul etmişti. 

Şirketin denetim kurulu 1 Haziran'da söz konusu kararı onayladı. Şirket krizin akabinde filosundaki uçak sayısını 700'den 600'e ve çalışan sayısını 10 bin kişi azaltmayı planlıyor.
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