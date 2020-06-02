Lufthansa hisseleri uçtu

Deutsche Lufthansa AG hisse senetleri uçuşa geçti. Hisselerin yüzde 7'ye yakın değer kazanmasında Alman hükûmetinin 9 milyar euroluk kurtarma paketinin onaylanması etkili oldu.





Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketinin hisse fiyatı yerel saat ile 09:04'te yüzde 6,6 artarak 9,75 euroya yükseldi.





KURTARMA PAKETİ İÇİN TAVİZ VERDİ





Lufthansa, Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşmaya yönelik desteğini kazanmak için Berlin ve Münih havalimanlarındaki slot (iniş-kalkış) izinlerinin bir kısmını diğer hava yollarına devretmeyi kabul etmişti.





Şirketin denetim kurulu 1 Haziran'da söz konusu kararı onayladı. Şirket krizin akabinde filosundaki uçak sayısını 700'den 600'e ve çalışan sayısını 10 bin kişi azaltmayı planlıyor.