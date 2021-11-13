Samanyolu Haber /Ekonomi / Lufthansa, Kamu kurtarma paketinin tamamını geri ödedi /13 Kasım 2021 17:12

Lufthansa, Kamu kurtarma paketinin tamamını geri ödedi

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs (Kovid-19) krizinde iflastan kurtulmak için almak zorunda kaldığı kamu kurtarma paketinin tamamını geri ödedi.

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Lufthansa Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, şirket, Alman devletinden Kovid-19 krizinde ihtiyaç duyduğu yardımın kalan 1 milyar euroluk kısmını da Alman Ekonomik İstikrar Fonu’na (WSF) geri ödedi. Böylece, Lufthansa Grubu, toplamda 9 milyar euroluk kurtarma paketinden kullandığı 3.5 milyar euroluk tüm devlet kredilerini beklenenden daha erken geri ödemiş oldu. Açıklamada, “Bu (erken ödeme) öncelikle yolcu talebindeki artış, hızlı yeniden yapılanma ve sermaye piyasalarının şirkete duyduğu güven sayesinde gerçekleşti” ifadesine yer verildi. Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Tüm Lufthansa çalışanları adına Alman hükümetine ve Alman vergi mükelleflerine teşekkür etmek istiyorum. Lufthansa tarihindeki en ciddi finansal krizde bize gelecek için bir perspektif sundular. Bu (kurtarma paketi) 100 binden fazla çalışanın işine son vermeyi önledi” ifadelerini kullandı.

İFLAS NOKTASINA GELMİŞTİ
Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines’ın da sahibi olan Lufthansa Grubu, Kovid-19 salgını nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti. Başta Alman hükümeti olmak üzere İsviçre, Avusturya ve Belçika hükümetleri 2020’de 9 milyar euroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı. Şirket, bu kurtarma paketinin sadece bir kısmını kullanmak zorunda kalmıştı. Salgında yolcu talebinin çok düşmesi nedeniyle, hava yolu şirketlerinin sermaye artırımı yoluyla fon toplaması zorlaşmıştı. Yolcu talebinin toparlanmasıyla Lufthansa Grubu, kamu kurtarma paketinin bir kısmını geri ödemek için Ekim 2020’de 2.14 milyar euroluk sermaye artırımına gitmişti. Öte yandan, Lufthansa Grubu, Kovid-19 salgınında küresel seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının yazın uçuş talebini artırmasıyla, 2021’in üçüncü çeyreğinde ‘Kovid-19 krizinde ilk kez’ faaliyet karı açıklamıştı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi (FAVÖK) düzeltilmiş zararı 1.2 milyar euro olan şirket, bu yılın üçüncü çeyreğinde 17 milyon euro kâr etmişti. Analistler, 33 milyon euro zarar bekliyordu.
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