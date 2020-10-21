Lufthansa üçüncü çeyrekte de 1,26 milyar Euro zarar açıkladı





Lufthansa, geçtiğimiz yıl aynı dönemde 1,3 milyar euro kar etmişti . Ancak bu yıl, pandeminin bir sonucu olarak dünya çapında seyahat kısıtlamaları, yolcu sayısında büyük bir düşüş gibi olağan üstü sebeplerden dolayı yıl başından beri zarar açıklanıyor. Şirketin açıklamalarına göre , bu yılın ilk dokuz ayında zarar 4,2 milyar euroyu geçti





Aynı zamanda Lufthansa, pandemi nedeniyle talebin düşük kalacağı zorlu kış ayları konusunda endişelerini dile getirdi

Şirket, yılın son çeyreğinde önemli bir iyileşme beklemiyor. Grubun havayolları bu durumda bir önceki yılın kapasitesinin ancak yüzde 25'isini kullanabiliyor



Alman Lufthansa koronavirüs salgını nedeniyle büyük bölümü yerde geçen üçüncü çeyrekte de zarar ettiğini açıkladı . Corona krizinden ağır darbe alan havayolu şirketinin, Temmuz-Eylül ayları arasında 1,26 milyar euro zarar ettiği bildirildi.