Samanyolu Haber /Gündem / Lufthansa ve Google Cloud’dan stratejik iş birliği /20 Ocak 2020 14:07

Lufthansa ve Google Cloud’dan stratejik iş birliği

Almanya merkezli Avrupa’nın en büyük ikinci ve dünyanın da dokuzuncu havayolu şirketi Lufthansa ile Google Cloud, havayolunun performans takibi ve uçuş düzensizlikleri hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak yeni bir iş birliği imzaladı.

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BU kapsamda, hava aracı bakımı ve rotasyonuyla, kabin görevlilerini yolcuların varış saatleri, hava şartları veya izdiham da dahil olmak çeşitli konularda bilgilendirecek verilerin birleştiği yeni bir platform oluşturulacak. Bu platformla, uçuşlarda rötar olması durumunda Lufthansa’nın yeniden uçuş düzenini sağlamasına yardımcı olunması hedeflenirken, Google Cloud CEO’su Thomas Kurian, “Bu iş birliğiyle havayolu operasyonlarının geleceğini kökünden değiştirme fırsatını elde ediyoruz. Havayolunun en büyük sorunlarından birini çözmek ve her yıl bu havayolunu kullanan 145 milyondan fazla yolcunun deneyimlerini iyileştirmek için Lufthansa Group ile Google Cloud’un en iyilerini bir araya getiriyoruz” dedi.
Google Cloud’un makine öğrenimi ve altyapısını kullanarak operasyonlarını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirten Lufthansa Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Detlef Kayser de şu yorumu yaptı: “Google Cloud’un teknolojisi ile Lufthansa Group’un operasyon uzmanlığını birleştirerek, çalışmalarımızın dijitalleşmesini daha da ileriye taşıyoruz. Bu iş birliği, uçuşlarda oluşabilecek düzensizlikleri önceden belirlememize ve erken aşamadayken bu sorunları düzeltmemize imkan sağlayacak.”
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