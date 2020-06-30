Samanyolu Haber /Gündem / Lufthansa yaz aylarında ancak filosunun yarısını kullanacak /30 Haziran 2020 09:13

Lufthansa yaz aylarında ancak filosunun yarısını kullanacak

Korona krizinden en çok havayolları şirketleri yıl sonuna kadar ancak yarı kapasite ile çalışabilecek

SHABER3.COM

Korona salgını krizinde etkilenen Almanya Havayolu şirketi  Lufthansa uçuş operasyonlarına yeniden başladı. Ancak normal zamanlarda en yoğun geçen aylar olan yaz aylarında tam kapasite ile çalışmaktan çok uzak görülüyor. 
Şirket, 24 Ekim'e kadarki uçuş takvimini açıkladı. Programa göre grubun diğer markalarıyla birlikte sahip olduğu uçakların ancak yarısını kullanabilecek . 
Şirket sahip olduğu 760 uçaktan ancak 380'i için uçuş koyabildi. Bu da her iki uçaktan birinin hangarlarda olacağı anlamına geliyor. 
Porograma göre uçuşların odak noktalası daha çok Akdeniz kıyıları. Şirket Kısa ve orta mesafeli varış yerlerinin yüzde 90'ını ve uzun mesafeli varış yerlerinin de sadece  yüzde 70'ine sefer koydu. Seferlerin başlayamadığı bir çok noktanın olduğu gibi sefer başlayan yerlere de yolcu bulmakta zorlanıyor 

138 bin kişi istihdam eden Lufthansa'da kargo uçuşları dışındaki uçuşlar koronavirüs salgını nedeniyle durma noktasına gelmiş, dünya çapında 22 bin personel fazlası oluşmuştu.

Zor duruma düşen şirkete Alman Hükümeti 9 Milyar Euro kurtarma paketi hazırlamıştı. 
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