Samanyolu Haber /Gündem / Lufthansa yeni bir pazarlama stratejisi geliştirdi /07 Haziran 2020 13:29

Lufthansa yeni bir pazarlama stratejisi geliştirdi

Almanya'nın milli havayolu şirketi Lufthansa zararını telafi etmek için yeni bir pazarlama stratejisi geliştirdi

SHABER3.COM

Almanya, 15 Haziran’dan itibaren seyahat kısıtlamasını  31 ülkeden başlayarak kaldırıyor. Ancak kısıtlamaların kaldırılması Almanların seyahat etme isteğinin geleceği anlamına gelmiyor. Yapılan anketlere göre Almanların yüzde 37'si bu yıl tatil yapmayacaklarını söylüyor. Almanların tatil yapmama sebeplerinden biri kriz patladığında gittikleri ülkede 'kalma ihtimali ' üst sıralarda yer alıyor. 
Almanya'da hükümetin kurtardığı havayolu Lufthansa zararını telafi etmek için yeni bir pazarlama stratejisi geliştirdi .
 'Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'  gazetesinin haberine göre  Lufthansa  tatil için yola çıkan Almanlara "Almanya'ya geri dönmek istiyorsanız, geri getireceğiz' sözü verecek 
Şirket yetkilileri , Eğer gittiğiniz ülkede 'korona patlarsa, karantina altına alınma zorunda kalırsanız mutlaka getireceğiz diyor. 
Mart ayında da Almanya'da benzer bir kriz yaşanmış,  Birçok ülke, koronavirüs salgını nedeniyle riskli gördüğü Almanya için uçak seferlerini durdurmuştu  Bu nedenle binlerce Alman vatandaşı turistik amaçla gittiği ülkelerde mahsur kalmıştı 



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