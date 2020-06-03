Samanyolu Haber /Dünya / Lufthansa'dan ilk çeyrekte rekor zarar /03 Haziran 2020 11:21

Lufthansa'dan ilk çeyrekte rekor zarar

Lufthansa yılın ilk 3 ayında 2,1 milyar euro zarar ettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Koronavirüs salgınının vurduğu havacılık sektörünün en büyük oyuncularından olan Alman şirket geçen yılın aynı döneminde 342 milyon euro zarar etmişti.

Havacılık devinden yapılan duyuruda salgının getirdiği şartlar nedeniyle yeniden yapılanmanın kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Krizi atlatmak için Alman hükümetinden 9 milyar euro destek alan Lufthansa bunun karşılığında Frankfurt ve Münih havalimanlarında rakip firmalara daha çok kalkış yapma olanağı sağlama sözü vermişti. Ayrıca Alman devleti Lufthansa'nın yüzde 20 hissesine sahip olacak.

Şirket hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 42'nin üzerinde değer kaybetti.
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