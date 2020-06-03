Samanyolu Haber /Ekonomi / Lufthansa'dan sonra Renault da kurtarıldı /03 Haziran 2020 15:20

Lufthansa'dan sonra Renault da kurtarıldı

Koronavirüs salgınında mali dar boğaza giren Fransız oto devi Renault, 5 milyar euro (38 milyar TL) devlet destekli kredi aldı.

SHABER3.COM

Fransız oto üreticisi Renault SA, Koronavirüs krizinden kurtulabilmek için 5 milyar euro tutarında Fransız devleti destekli kredi imkânı elde etti.

Yüzde 90'ı devlet destekli kredi 12 ay vadeli olacak. Ancak vadenin 36 aya kadar çıkarılabileceği belirtiliyor. Şirketten yapılan açıklamada, "Bu kredi daha önce benzeri görülmemiş kriz çerçevesinde likidite ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için hazırlandı." denildi.

Renault Başkanı Jean-Dominique Senard, fonun, yılın ilk çeyreğinde 5,5 milyar euroluk nakit kaybeden şirket için bir "güvenlik ağı" sağladığını kaydetti. 

ARABA SATIŞLARI YÜZDE 89 AZALDI

Fransa'da otomobil satışları, ülkenin Koronavirüs'ten dolayı katı tecrit uygulamalarına gitmesinin ardından galerilerin kapanması dolayısıyla çöktü. Yeni araç kayıtları, nisan ayında yüzde 89 düştükten sonra geçen yüzde 50 geriledi.

Şirketin iflas riskine karşı korunma maliyeti (CDS) 11 baz puan düşerek 245 baz puan ile bir ayın en düşük seviyesine yaklaştı.

Fransız hükûmeti kredi imkânını sonuçlandırmak için bazı şartların yerine getirilmesini beklemişti. 

Zor durumdaki Renault, kredi mukabilinde üç yıl içinde maliyetleri azaltacağına ve iç sanayiye ağırlık vereceğine dair taahhütte bulundu.
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