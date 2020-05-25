Lufthansa'ya 9 milyarlık kurtarma paketi verildi

Almanya'nın en büyük havayolları şirketi Lufthansa'ya yönelik kurtarma paketinin içeriği konusunda haftalardır süren müzakere ve tartışmaların ardından kararın verildiği bildirildi.







Alman Haber Ajansı'nın (dpa) hükümet çevrelerine dayandırdığı haberde kurtarma paketinin hacminin 9 milyar euroyu bulacağı, devletin hisse payının ilk etapta yüzde 20 olacağı bildirildi.





Devletin devralacağı hisse oranının kritik eşik olan yüzde 25'i aşıp aşmayacağı tartışma konusuydu. Yüzde 25 artı bir hisse, devletin şirketle ilgili önemli stratejik kararları bloke edebilmesi anlamına geliyor.





Onay süreci





Hükümetle Lufthansa yönetimi arasında varılan kararın Lufthansa'nın ilgili kurulları, devlete bağlı Ekonomi İstikrar Fonu yönetimi ve AB Komisyonu'nun da onayını alması gerekiyor. Devletin korona krizinde acil durumlarda önemli şirketlere hissedar olabilmek için oluşturduğu Ekonomi İstikrar Fonu'nun yönetiminde başta Maliye Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklardan temsilcilikler bulunuyor.





Devletin şirkete katılımının AB kurallarına da uygun bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. AB kurallarına göre devletin katılımının geçici karakterde olması ve devletin normale dönüş için bir çıkış stratejisi sunması gerekiyor.





Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Lufthansa'ya yönelik kurtarma paketi müzakerelerinde "kısa süre içinde" karara varılacağı mesajını vermişti.





Hükümette hisse tartışması





Devletin şirket yönetimindeki ağırlığının boyutu hükümet içinde tartışmalara yol açmıştı. CDU'nun geniş kesimleri devlet katılımının sessizce yapılmasından yana görüş bildirmiş ve aksi takdirde bunun "kısmi devletleştirme" anlamına geleceği uyarısı yapmıştı. Koalisyon ortağı SPD ise, devlet yardımları karşılığında hükümetin Lufthansa'da daha fazla söz sahibi olması gerektiğini savunuyor.





İflas tehlikesi





Lufthansa, geçen Salı günü yaptığı açıklamada planlanan mali yardım konusunda kararın hızlı verilmesi çağrısında bulunmuş, aksi takdirde şirketin iflas tehdidiyle karşı karşıya bulunduğu mesajını vermişti.





Almanya'nın en büyük havayolları şirketi bu yıl Nisan ve Mayıs aylarında, bir önceki yıl taşınan yolcu sayısının sadece yüzde 1'ine ulaşabildi. Şirketin koronavirüs krizi nedeniyle aylık kaybının 800 milyon euroyu bulduğu belirtiliyor.





Şirket, diğer iştiraklerinin bulunduğu Avusturya, İsviçre ve Belçika'nın hükümetlerine de yardım için başvurmuştu.