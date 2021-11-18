Samanyolu Haber /Gündem / Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket /18 Kasım 2021 09:20

Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket

Erdoğan "Faizi savunanla beraber olmam, olamam" dedi; Hazine ve Maliye Bakanı Elvan alkışlamadı

Lüfti Elvan'dan şaşırtan hareket

AKP grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik gelişmelere değinirken üstü kapalı şekilde Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı eleştirdi. "Faizi savunanla beraber olmam olamam" diyen Erdoğan'ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın Erdoğan'ı alkışlamadığı görüldü.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasında ekonomik gelişmelere değinirken üstü kapalı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı eleştirdi. Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yolda Faizi savunanla beraber olmam olamam
"Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam.

"Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim.

"Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız."
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