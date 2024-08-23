Lugano-Beşiktaş maçında gol düellosu!

2018'DEN SONA BİR İLK

Rakip fileleri 2 kez havalandıran Gedson Fernandes, Avrupa kupalarında 2018'den sonra ilk defa rakip fileleri havalandırdı.

GIO İLK KEZ KAZANAMADI

Beşiktaş'ın başında 4. resmi maçına çıkan Giovanni van Bronckhorst, ilk kez bir maçı kazanamadı. Galatasaray'ı Süper Kupa maçında mağlup eden siyah beyazlı takım, ligde de 2'de 2 yapmıştı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off maçında deplasmanda Lugano ile karşılaştı. Stockhorn Arena'da oynanan maç 3-3 sona erdi.Beşiktaş, 21. dakikada Gedson Fernandes ile 1-0 öne geçti. Lugano, 34. dakikada Bislimi ile eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla sona erdi. Beşiktaş 52. dakikada Gedsn Fernandes ile 2-1 öne geçti. Siyah beyazlı takım, Al-Musrati'nin 55. dakikada kaydettiği gol ile farkı 2'ye çıkardı. Lugano bu gole 1 dakika sonra Steffen ile yanıt verdi ve farkı 1'e indirdi. 63. dakikada ev sahibi ekip Paulista'nın kendi kalesine kaydetti golle eşitliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücade 3-3 sona erdi.Beşiktaş, bu eşleşmenin rövanşını 29 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynayacak. Siyah beyazlı takım, rakibini mağlup ederek gruplara kalmaya çalışacak.