Samanyolu Haber /Spor / Luka Doncic tüm NBA rekorlarını alt üst etti /28 Aralık 2022 11:06

Luka Doncic tüm NBA rekorlarını alt üst etti

Dallas Mavericks, New York Knicks'i uzatmalarda 126-121 yenerken maça Luka Doncic'in bireysel performansı damga vurdu. Dallas Mavericks'i galibiyete taşıyan Sloven yıldız, 60 sayı 21 ribaund 10 asist ile triple-double yaparken NBA tarihinde bir ilki başardı.

Luka Doncic tüm NBA rekorlarını alt üst etti

NBA'de normal sezona devam edilirken Dallas Mavericks, New York Knicks'i süperyıldızı Luka Doncic'in önderliğinde 126-121 mağlup etti. Uzatmalara giden mücadeleye ise Sloven yıldızın performansı damga vurdu.

47 dakika sahada kalan Doncic, 31'de 21 saha içi isabet oranıyla 60 sayı kaydetti ve takımını galibiyete taşıdı. 23 yaşındaki süperyıldız 60 sayısının yanında 5'i ofansif olmak üzere 21 ribaund alıp 10 da asist yaptı ve maçı triple-double ile tamamladı.


NBA TARİHİNDE BİR İLK

Maçın tamamında 60 sayı, 21 ribaund, 10 asist yapan Doncic, NBA tarihinde bir ilki başardı. Bu sezon 60 sayı atan ilk oyuncu olan süperyıldız, NBA tarihinde 60 sayı, +20 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan ilk basketbolcu oldu.



James Harden, NBA'de 2018'de normal sezonda Houston Rockets formasıyla Orlando Magic karşısında 60 sayı 10 ribaund 11 asistle 60 sayılık triple-double’a imza atan ilk oyuncu olmuştu. Doncic bu tarihi performansı, 11 ribaund fazla alarak geride bıraktı.

Maçın ardından kısa bir konuşma yapan ve tarihi performansını değerlendiren Doncic "Ölümüne yorgunum. Dinlenme içkisine ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

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