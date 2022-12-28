Luka Doncic tüm NBA rekorlarını alt üst etti

47 dakika sahada kalan Doncic, 31'de 21 saha içi isabet oranıyla 60 sayı kaydetti ve takımını galibiyete taşıdı. 23 yaşındaki süperyıldız 60 sayısının yanında 5'i ofansif olmak üzere 21 ribaund alıp 10 da asist yaptı ve maçı triple-double ile tamamladı.









Maçın tamamında 60 sayı, 21 ribaund, 10 asist yapan Doncic, NBA tarihinde bir ilki başardı. Bu sezon 60 sayı atan ilk oyuncu olan süperyıldız, NBA tarihinde 60 sayı, +20 ribaund ve 10 asistle triple-double yapan ilk basketbolcu oldu.









NBA'de normal sezona devam edilirken Dallas Mavericks, New York Knicks'i süperyıldızı Luka Doncic'in önderliğinde 126-121 mağlup etti. Uzatmalara giden mücadeleye ise Sloven yıldızın performansı damga vurdu.James Harden, NBA'de 2018'de normal sezonda Houston Rockets formasıyla Orlando Magic karşısında 60 sayı 10 ribaund 11 asistle 60 sayılık triple-double’a imza atan ilk oyuncu olmuştu. Doncic bu tarihi performansı, 11 ribaund fazla alarak geride bıraktı.Maçın ardından kısa bir konuşma yapan ve tarihi performansını değerlendiren Doncic "Ölümüne yorgunum. Dinlenme içkisine ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.