Samanyolu Haber /Dünya / Lukaşenko: Batı gizlice sınırlarımıza Alman tanklarını bıraktı /27 Ekim 2021 21:18

Lukaşenko: Batı gizlice sınırlarımıza Alman tanklarını bıraktı

Batı Avrupa ülkelerinin, göçmenlerin Polonya sınırından geçmesine izin vermekle suçladığı Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko: Batı ülkeleri Belarus’a karşı savaş başlatma niyetinde...

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belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı ülkelerinin Belarus’a karşı savaş başlatma niyetinde olduğunu ve sınırlarına gizlice Alman tanklarını bıraktığını öne sürdü. Belarus’un batısındaki Lida şehrinde sağlık uzmanlarıyla görüşen Lukaşenko, “Sınırlarımızda gerilimi fark etmişsinizdir. Neler olup bittiğini ve bizden ne istediklerini bilmeniz gerekiyor, zira siz diğer ülke vatandaşlarına göre daha batıdasınız. Dün sınırlarımıza gizlice Leopard tanklarını bıraktılar” ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda yardımcısı ve Hrodna Bölgesi’ndeki müfettişi Yuriy Karayev’e seslenen Lukaşenko, “Dikkatli ol Yura, ne de olsa bir generalsin, sınırın öte yanında neler yaptıklarını dikkatli izle. Zamanında haber ver. Onlar çok alçaklar” dedi. 
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