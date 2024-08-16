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Rossiya 1 TV kanalına verdiği röportajda, Batılı politikacıların, Ruslar ve Ukraynalıların birbirlerini yok etmelerini istediğini iddia eden Lukaşenko, “Müzakere masasına oturup bu kavgayı sonlandıralım. Ne Ukrayna halkının, ne Rusların, ne de Belarusluların buna ihtiyacı var. Ama Batı, bu savaşı sürdürmek istiyor,” dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri Mayıs 2022’de durdurulmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu durdurmanın Ukrayna hükümetinin inisiyatifiyle gerçekleştiğini belirtti.Ekim 2022’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakereleri yasaklayan bir kararname imzalamıştı.Batı, Rusya ve Ukrayna Arasındaki Çatışmayı Sonlandırmak İstemiyorLukaşenko, Batılı ülkelerin Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirmeye istekli olmadığını belirtti.Belarus lideri, bu görüşlerin “Amerikan kökenli” üst düzey kişiler tarafından desteklendiğini öne sürdü, ancak spesifik ülkeler ya da politikacılar hakkında ayrıntı vermedi.