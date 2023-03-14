SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Belarus Devlet Başkanlığı Basın Dairesinden yapılan açıklamaya göre, Aleksandr Lukaşenko, iki günlük resmi ziyaret için İran’a gitti. Lukaşenko, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi





Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, İran’da dün başlayan iki günlük resmi temaslarda bulunuyor.





Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, 2022 yılında ülkesinin İran ile arasındaki ticaret hacminin bir önceki seneye oranla üç katına çıktığını söyledi.





Tahran’da yaptığı ikili görüşmeler hakkında da bilgi veren Lukaşenko, Ayetullah Reisi ile iki ülke arasındaki ilişkileri detaylı olarak görüştüklerini ve iki ülkenin de durgun geçen bir ikili ilişki dönemi atlattıklarını söyledi.





Lukaşenko, yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesiyle yıllık 100 milyon dolarlık bir ticaret hacmine ulaşabileceklerini söyledi. İki ülkenin uluslararası ve bölgesel konularda pozisyonlarının birbirine yakın olduğunu belirten Lukaşenko, her iki ülkenin de adil ve çok kutuplu bir dünya inşa etmek istediklerini söylemekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Lukaşenko “Her iki ülkenin de çok güzel bilimsel-teknolojik başarıları var ve bu girişim ve planların gelecek zamanda ticari aşamaya gelmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.





Washington endişeli





Lukaşenko’nun İran ziyareti, Tahran’ın Moskova ile ilişkilerinde bir iyileşmeye yol açabileceği için ABD’yi endişelendirdi.





ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukashenko'nun İran ziyaretini eleştirdi. RIA Novosti'nin bildirdiğine göre, Washington, bunun Tahran'ın Moskova ile ilişkilerinde bir iyileşmeye yol açabileceğinden korkuyor.

Amerikan dış politika departmanından bir temsilci, "Buna İran ile Rusya arasındaki ilişkilerin genişletilmesi ve güçlendirilmesi olarak bakıyoruz" dedi.





ABD'nin Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin gelişimini yakından takip ettiğini de vurguladı.