Lukaşenko kazandı, Belarus karıştı

Lukaşenko lehine hareket etmekle suçlanan Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 65 yaşındaki mevcut başkanın oyların yüzde 80,23'ünü aldığı bildirildi.







Ayrıca yetkililer, Lukaşenko'nun en güçlü rakibi konumundaki Sviatlana Tsikhanouskaya'nın yüzde 9,9 oy oranına ulaştığını kaydetti.





Nihai olmayan ilk sonuçların ilan edilmesinin ardından başkent Minsk başta olmak üzere ülke genelinde birçok şehirde binlerce muhalif, seçime hile karıştırıldığını belirterek sokaklara akın etti.





Devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra şehir giriş ve çıkışları dahil pek çok bölgede sıkı güvenlik önlemi alan polis, gösterilere müdahale etti. Polisle göstericiler gece boyunca çatıştı.





Polisin sis bombası ve göz yaşartıcı kullanarak dağıtmaya çalıştığı göstericiler şehrin başka bölgelerine doğru ilerleyerek eylemlerine devam etti.





Polis protestoculara müdahale ederken göstericiler de karşılık verdi ve olaylar sokak çatışmasına dönüştü.





Güvenlik güçleri çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Keza olayları takip eden bazı gazetecilerin de gözaltına alındıkları görüldü.





Minsk'te ana caddeler trafiğe kapatılırken, ülke genelinde internete erişim kesildi.





Eski bir İngilizce öğretmeni olan Tsikhanouskaya, "Çoğunluk bizden yana." açıklamasında bulundu ve Seçim Komisyonu yetkililerinin açıkladığı sonuçları kabul etmediklerini dile getirdi.





Tsikhanouskaya, destekçilerine oyların sayım işlemi yapılırken sandıkları terk etmemeleri çağrısında bulundu.





Bu arada Lukaşenko altıncı dönemine hazırlanırken gösteriler dalga dalga ülkenin diğer şehirlerine de yayılmaya başladı.





Lukaşenko 5 dönem cumhurbaşkanlığı yaptı





Aleksandr Lukaşenko, siyasi hayatına 1989’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) milletvekili seçimlerinde aday olarak başladı.





1994’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 80 oy alan Lukaşenko, bağımsız Belarus Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.





Bugüne kadar girdiği 5 seçimi de kazanan Lukaşenko, 2015’te yapılan son cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 83,49 oy olarak seçildi.





Muhalefet ve uluslararası bağımsız gözlemciler, Seçim Komisyonu'nu, Lukaşenko yanlısı olmakla suçluyor.







