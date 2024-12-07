Samanyolu Haber /Dünya / Lukaşenko’nun bir nükleer çantası var artık /07 Aralık 2024 18:19

Lukaşenko’nun bir nükleer çantası var artık

Putin ve Lukaşenko, Birlik Devleti’nin güvenliğini sağlamak adına önemli bir güvenlik anlaşmasını imzaladı.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Bu anlaşma, Belarus’un bir saldırıya uğraması durumunda Rusya’nın aynı şekilde karşılık vermesini garanti ediyor.

Belarus’ta konuşlu Rus taktik nükleer silahlarının kullanımı da garantiler kapsamında yer alıyor. Ancak bu silahların kontrolü Rusya’da kalacak.

Belarus, topraklarında konuşlu silahların kullanımında kendi karar mekanizmasına sahip olacak. Lukaşenko’nun bir “nükleer çanta”ya sahip olduğu da resmi olarak doğrulandı.

Lukaşenko, Putin’den Oreshnik füze sistemi istedi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den Oreshnik sistemi gibi en yeni silah teknolojilerinin Belarus topraklarına konuşlandırılmasını talep etti.

Lukaşenko, bu adımın hem Belarus’un hem de Birlik Devleti’nin savunma kabiliyetini artıracağını savundu.

Putin ise bu sistemlerin Belarus’a konuşlandırılmasının 2025 yılının ikinci yarısında mümkün olacağını açıkladı. Putin, Oreshnik sisteminin Rus Stratejik Füze Kuvvetleri’nin bir parçası olacağını ancak sistemin kullanımına dair hedeflerin Minsk tarafından belirleneceğini vurguladı.

Oreşnik Balistik Füze Sistemi Nedir?

Oreşnik, Rusya’nın resmi olarak duyurduğu tek orta menzilli balistik füze sistemi (MRBM) olarak öne çıkıyor.
•   Menzil: 5.500 km’ye kadar
•   Hız: Mach 10 (12.400 km/sa)
•   Savaş Başlığı: 1,5 ton kapasite, nükleer ve konvansiyonel başlık taşıma yeteneği
Sistem, ilk kez Kasım 2024’te duyuruldu ve Ukrayna'da çatışma sahasında kullanılarak test edildi. Seri üretimi organize edilmiş durumda. 
Nükleer olmayan hipersonik saldırı kabiliyeti, özellikle askeri stratejilerde fark yaratmayı hedefliyor.
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