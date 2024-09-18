Lukaşenko: Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlangıcı olur!

Samanyoluhaber.com - Moskova





Lukaşenko’nun açıklamaları, Belarus’un, yeni gelişen gerilimli ortamda Rusya-Ukrayna çatışmasının merkezine dönüşebileceği endişesini taşıyor.





Lukaşenko, özellikle ABD’nin, Belaruslu muhaliflerle yaptığı görüşmeler sonucunda, Eylül ortasından Kasım başına kadar hem Moskova’dan hem de Kiev’den askeri bir tırmanış beklendiğini vurguladı.





Lukaşenko’ya göre, Belarus’un bu gerilimin bir parçası haline getirilmesi planlanıyor, ancak Belarus yalnızca topraklarına yapılan doğrudan bir saldırı durumunda çatışmalara dahil olacak.





ABD’nin, Kiev’e Belarus sınır altyapısına saldırı talimatı verdiğini de iddia eden Lukaşenko, Belarus ve Ukrayna’nın insansız hava araçlarının ihlallerini kamuoyuna yansıtmama konusunda anlaşmalarına rağmen, Ukrayna İHA’larının Belarus topraklarına girdiğini belirtti.





Belarus lideri, bu durumu Washington’ın kışkırtıcı eylemleri olarak nitelendirerek, Belarus’a yönelik herhangi bir saldırının cevapsız kalmayacağını vurguladı. Lukaşenko ayrıca, Belarus’ta konuşlandırılan Rus İskender füze sistemlerinin nükleer savaş başlıklarıyla donatıldığını ve taktik nükleer silahlarla saldırıya hazır olduklarını belirterek, bu durumun ciddiyetine dikkat çekti.