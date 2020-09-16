Samanyolu Haber /Dünya / Lukaşenko'dan şartlı yeni seçim açıklaması /16 Eylül 2020 23:44

Lukaşenko'dan şartlı yeni seçim açıklaması

Seçimler sonrasında sokak gösterilerine sahne olan Belarus'un Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'dan yeni bir seçim açıklaması geldiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede yeni anayasa taslağının Belarus Halk Meclisinde tartışıldıktan sonra referanduma götürüleceğini ve kabulünden sonra cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağını söyledi.

Lukaşenko, ülkedeki siyasi aktivistlerle yaptığı toplantıda, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ve sonrasında yaşanan olayların analiz edilmesi durumunda sadece Belarus'un rakiplerinin değil, saldırgan ülkelerin de gerçek niyetleri ve taktiklerinin ortaya çıktığını öne sürdü.

"Tüm maskeleri indirmek için Belarus'taki oyuncuları açıkça isimlendirelim..."

Yaşanan olayların son 10 yılda hazırlandığını savunan Lukaşenko, "Tüm maskeleri indirmek için Belarus'taki oyuncuları açıkça isimlendirelim. Küresel merkezler düzeyinde öncelikle ABD. Somut olarak onların demokrasiyi sözde destekleme fon ağları. Avrupa kıtasında Amerika'nın aktif uyduları faaliyet gösteriyor. Polonya, Litvanya, Çekya ve maalesef bizim Ukrayna" dedi.

Belarus'ta protestoları düzenleyenlerin dünyada hükümet karşıtı hareketleri etkileyen çalışmalara sahip Gene Sharp isimli siyaset bilimcinin kitabından ders aldıklarını ileri süren Lukaşenko, bu yolla ülkeyi yok etmeye yönelik hazırlanan senaryoya izin vermediklerini ve vermeyeceklerini ifade etti.

"Seçimleri yaptık ve sonucu aldık, nokta"

Ülkede sosyal ve siyasi yaşama yeni bir ivme kazandırmanın zamanı geldiğini kaydeden Lukaşenko, "Ülkemizin gelecekte nasıl görünmesi gerektiği ve devlet yapısı konusunda ortak bir vizyon oluşturmak önemlidir. Anayasa budur. Seçimleri yaptık ve sonucu aldık. Nokta. Toplum yeterince rahatsız edildi. Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi belirlenecek anayasaya göre olacak" diye konuştu.

Lukaşenko, "Yeni anayasa taslağı üzerinde çalışılıyor. Bunun kolay bir iş olduğunu düşünmeyin. Bu taslak tüm yönetim organlarınca tartışmaya sunulacak. Tartışma süreci sona erdiğinde yeni anayasa taslağının son hali referanduma götürülecek" diye konuştu.
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