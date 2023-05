Lukaşenko'nun sağlık durumu muhalefeti hareketlendirdi

"Olası demokrasi hamlesi için hazır olun"







Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun son günlerde kamuoyu önüne çıkmaması, "ağır sağlık sorunları" olduğu yönündeki spekülasyonlarını gündeme getirdi.Ülkeyi 1994'ten bu yana demir yumrukla yöneten 68 yaşındaki Lukaşenko, son olarak pazar günü başkent Minsk'te düzenlenen bir törene katılmamıştı.Devlet haber ajansı BelTA, yıllık geleneksel olarak düzenlenen ve gençlerin bayrağa bağlılık yemini ettiği bu törende Lukashenko'nun mesajının Başbakan Roman Golovchenko tarafından okuduğunu aktardı.Ajans haberinde, Lukaşenko'nun Minsk'teki programa katılmamasına herhangi bir gerekçe göstermedi.Son olarak Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 78. yıl dönümü nedeniyle Moskova'da düzenlenen törene katılan Lukaşenko'nun iyi görünmediği dikkatlerden kaçmamıştı.Yine Lukashenko, ilk kez kendi başkanlığının yıl dönümü münasebetiyle Minsk'te düzenlenen bir etkinlikte konuşmamıştı.Belarus liderinin ofisi, konuyla ilgili soruları yanıtsız bırakmıştı.Muhalif yayınlarıyla öne çıkan Euroradio'ya göre Lukaşenko, cumartesi günü Minsk'teki özel bir kliniğe götürüldü.Rus internet sitesi Podyom ise Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma üyesi Konstantin Zatulin'in "(Lukaşenko) basitçe hastalandı ve muhtemelen dinlenmeye ihtiyacı var." yönündeki ifadesine yer verdi.Rusya'dan yayın yapan Kommersant gazetesi de Zatulin ve Belarus muhalif medyasına atıfta bulunarak Belarus liderinin sağlığıyla ilgili bir haber yayımladı.Rus medyası, genel olarak Moskova'ya yakın duruşu olan komşu ülke liderlerinin sağlık durumlarına ilişkin pek haber yapmıyor.Belarus lideri, 2020 yılında yapılan ve muhalefetin hileli ve sahte olduğunu belirttiği seçimlerin ardından kazandığını iddia ederek görevi devretmeyi reddetmişti.Bunun ardından ülke genelinde patlak veren demokrasi yanlısı protestoları bastırmak için de polise geniş yetkiler tanımış, muhalif medya kuruluşları kapatılmış, mahkemeler muhaliflere uzun hapis cezaları vermiş ve bu baskılar neticesinde Batı yanlısı muhaliflerin birçoğu ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.Söz konusu protestolar sırasında binlerce muhalif tutuklanarak hapse atılmıştı.Lukaşenko'nun sağlık durumunun kötüye gittiği yönündeki haberlerin ardından sürgünde bulunan muhalif lider Sviatlana Tsikhanouskaya, Twitter üzerinden destekçilerine, "ülkenin demokrasiye geçişi için her türlü şansı yakalamaya hazır olmaları" çağrısında bulundu.Açıklamasında, muhalefetin her türlü senaryoya hazır olması gerektiğini belirten Tsikhanouskaya, "Bizim için bunun tek bir anlamı var: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız. Belarus'u demokrasi yoluna sokmak ve Rusya'nın müdahalesini önlemek için uluslararası toplumun proaktif ve hızlı davranmasına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.Ayrıca muhalif lider, "Diktatör Lukaşenko'nun sağlığıyla ilgili çokça söylenti var." ifadesini kullandı.Öte yandan Tsikhanouskaya'nın danışmanı Franak Viacorka da muhalefetin olası bir durumda hayata geçirilmek üzere "demokratik güçlerle ortak bir eylem planı" üzerinde çalıştığını söyledi.Belarus devlet kanalı ise Tsikhanouskaya'nın paylaşımdan hemen sonra, devlet başkanının kamuoyunun karşısına çıkacağını belirterek Lukashenko'nun daha önce bir askeri karargahta çekilen bir fotoğrafını yayınladı.Lukaşenko, katıldığı Moskova'daki programda bitkin, yorgun ve stabil olmayan bir halde görüntülenmişti. Keza sağ elinde bir bandaj olduğu dikkatlerden kaçmamıştı.