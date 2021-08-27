Lüks araç alan AKP'li Belediye Başkanı'ndan skandal savunma

“İSTESEM 1 BUÇUK MİLYONA SIFIR AUDİ ALABİLİRDİM”





“ŞAHİN ALACAK HALİMİZ YOK YA”





Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında genelge yayımlanmasına karşın Elazığ'ın AKP'li Yurtbaşı Belde Başkanı Yasin Yılmaz'ın 2010 model AUDI marka makam aracının değiştirip yerine 600 bin TL değerinde yine 2016 model AUDI siyah marka makam aracı aldığı ortaya çıktı.Cumhurbaşkanlığı geçen haziran ayında kamuda tasarruf tedbirleri genelgesi yayımlamıştı. Genelgede kamu kurumlarında 2020 yılındaki taşıt sayılarının, 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılacağı da belirtilmişti.Sözcü gazetesinden Evren Demirdaş'a konuşan AKP’li Yılmaz'dan tepki çeken bir savunma geldi.Makam aracı alım kararının geçen sene meclisin onayından geçtiğini belirten Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı AKP'li Yasin Yılmaz, “Eski aracımızı ihaleyle 200 bin TL'ye sattık. 400 bin küsur daha üzerine koyarak 2016 model AUDI marka aracı aldık. Araç alımıyla ilgili 1 sene önce belediye meclis kararı almıştık. Eski aracımız 600 bindeydi, 20-30 bin TL masrafı çıkıyordu. Yoksa ben gidip 1 buçuk milyona sıfır AUDI marka araç da alabilirdim. Paramız var belediyemizin 33 milyon geliri var, şuan kasamızda 10 milyon paramız var. İstesem 1 buçuk milyona arabada alırdım. Devleti neden zarara sokalım 66 binde olan bir araç aldık” diye konuştu.AUDI makam aracının ikinci el olduğunu belirten Yılmaz, “Ortada lüks bir araba yok. Cumhurbaşkanımızın tasarruf tedbirleriyle ilgili yapmış olduğu uyarı lüks araçlar almayın uyarısında bulunuyor. Bizde bu uyarıya uyarak bu aracı aldık gidip Şahin alacak halimiz yok ya… Ben 4 aydır arabamı satmışım 4 aydır bir arabada kiralamadım kendime ve bu aracı da satın aldım. Birçok belediye başkanı 7 bin TL, 10 bin TL vererek araç kiralıyor ama ben kiralamadım. 4 ay arkadaşlarımın araçlarına binip geziyordum. Hangi belediye başkanı bunu yapar kaldı ki benim bütçemde var” ifadelerini kullandı.