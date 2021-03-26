Lüks aracında uyuşturucu kullanan AKP’li sosyal medyayı salladı

AKP Çocukları adlı sosyal medya hesabından AKP Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu belirtilen Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme getirildi.





AKP Genel Merkezi'nde Süleyman Soylu ile fotoğrafları bulunan, Erdoğan'la da çektirdiği fotoğrafları paylaşan ve Hamza Dağ'ın katıldığı birçok etkinlikte yanında olan isimlerden Kürşat Ayvatoğlu'nun Dağ'ın özel kalemi olduğu öne sürüldü.





Eski Kastamonu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olduğu belirtilen Kürşat Ayvatoğlu'nun bu görevinin ardından Dağ'ın özel kalemi olarak çalıştığını iddia eden hesap, Ayvatoğlu'nun satışta olan üç aracına ilişkin bir görsel paylaştı. Bu paylaşımdan sonra söz konusu ilanlar kaldırıldı:



