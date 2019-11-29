Lüks hayatları hayrete düşürdü

Paylaşımlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın olan Mehmet-Furkan Kaya kardeşler ve onlara benzer isimler, devletten aldıkları ihalelerle bir anda zenginleşti. Paylaşımların kısa sürede binlerce kez RT alması üzerine, söz konusu gençler sosyal medya hesaplarını kilitledi.





Söz konusu isimlerin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda lüks yatlarda tatiller, son model arabalarla verilen pozlar yer alıyor. AKP’li gençlerin mafya lideri Sedat Peker’le yakın teması da dikkat çekiyor. Sadece devlet kurumlarına ve devletten fonlanan vakıflara çalışan Kalyon Ajans’ın her yerinde Sedat Peker var. Hesaptan paylaşılan görüntülere göre, çakarlı arabalarla gezen bu AKP’li gençler, protokol araçlarıyla tur atıyor.





İşte o hesaptan yapılan ve görenleri hayrete düşüren paylaşımlar:











