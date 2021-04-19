Lüks mağaza zinciri Türkiye'den çıktı

2006 yılında Türkiye'nin ilk uluslararası çok katlı lüks mağazası olarak Kanyon AVM'de kapılarını açan marka, 2009'da Demet Sabancı Çetindoğan'ın patronu olduğu Demsa Group'un bünyesine katılmıştı.







Hürriyet'in haberine göre; sessiz sedasız Türkiye'den çekilen Harvey Nichols'ın Kanyon'daki yerine Demsa'nin kendi mağazası Brandroom geldi.





Harvey Nichols Kanyon'da üç kata yayılırken, bir katı geri veren Demsa, Brandroom'la sadece iki kat kiraladı. 250'den fazla lüks markaya ev sahipliği yapan Brandroom, Demsa'nın Türkiye'ye getirdiği markaları aynı çatı altında buluşturmasıyla biliniyor.