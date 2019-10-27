Lüks marka satılacak mı?

Dünyanın en büyük lüks giyim firmasın Louis Vuitton markasını bünyesinde bulunduran LVMH, elmas yüzükleri ile tanınan dünyaca ünlü mücevher firması Tiffany'yi satın almak için görüşmeler yürütüyor.





Reuters'ın konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre LVMH şirketini ABD'de daha etkin kılmak için Tiffany ile ilgileniyor.





Tiffany'nin LVMH'nin teklifini incelemek için uzman bir ekip işe aldığı belirtiliyor.





Tiffany firmasının piyasa değeri 11,9 milyar dolar, fakat LVMH'nin bu satın alma için ne kadar bir ücret teklif ettiği bilinmiyor.





LVMH bünyesinde Fendi, Christian Dior ve Givenchy gibi markalar da bulunuyor.





25 Ekim Cuma günü piyasa kapanışına göre LVMH'nin piyasa değeri 215 milyar dolar olarak hesaplandı.







