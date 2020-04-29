Samanyolu Haber /Gündem / Lüksemburg bütün ülkeyi test edecek /29 Nisan 2020 11:29

Lüksemburg bütün ülkeyi test edecek

Lüksemburg bu hafta koronavirüse karşı büyük ölçekli testler başlatacak.

SHABER3.COM

Avrupa'nın en zengin ve küçük ülkelerinden Lüksemburg yaklaşık 600 bin nüfusun hepsini koronavirus salgınına karşı herkesi test edecek . Okulların yeniden açılmadan bütün testleri tamamlamayı planladıklarını söyleyen Araştırma bakanı Claude Meisch, 600.000 nüfusun yanı sıra  Almanya, Fransa ve Belçika'dan ülkeye çalışmaya gelenleri için de planlamaların yapıldığını açıkladı   Günde en az 20.000 test yapılması planlaıklarını söyleyen Meisch şunları söyledi: "Amaç, tüm popülasyonun bazen birkaç kez test edilebilmesidir." Yönetilebilir sayı nedeniyle, bu "kısa sürede" yapılabilir. dedi

Lüksemburg, dünyada enfekte vatandaşların sayısı hakkında genel bir bilgi sahibi olan ilk ülke olacak.


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