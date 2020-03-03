Samanyolu Haber /Dünya / Lüksemburg ücretsiz toplu taşıma hizmeti veren ilk ülke oldu /03 Mart 2020 10:37

Lüksemburg ücretsiz toplu taşıma hizmeti veren ilk ülke oldu

Lüksemburg, toplu taşımanın tamamen ücretiz olduğu dünyadaki ilk ülke unvanını aldı. Ülkede halkın toplu taşıma araçları için artık bilet almasına gerek yok.

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Yolcular, herhangi bir kimlik kartı göstererek ülkedeki tren, tramvay ve otobüslerden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması, trenlerde birinci mevki seyahat etmek isteyen yolcuları kapsamayacak. Birinci sınıf trenler yine ücretli olacak.

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması, sadece 600 bin nüfuslu ülke halkı için değil, her yıl Lüksemburg'u ziyaret eden 1,2 milyon turisti de kapsayacak.

Belçika, Almanya ve Fransa gibi komşu ülkelerden her gün Lüksemburg'a çalışmak için gelen 175 bin kişi de ücretsiz toplu taşıma olanaklarından yararlanabilecek.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Xavier Bettel başkanlığındaki Lüksemburg hükümeti, son yıllarda önemli ölçüde artan nüfus ve motorlu araç sayısının yarattığı sorunları önlemek amacıyla, Ekim 2018'de ücretsiz toplu taşımayı programına almıştı.

Lüksemburg, Avrupa Birliği (AB) içinde, kişi başına en fazla otomobilin düştüğü ülke. 600 bin nüfuslu ülkede nüfusun 6'da biri başkent Lüksemburg'da yaşıyor. Komşu ülkelerden her gün 400 bin kişi başkente seyahat ediyor.

Bu da, Avrupa'nın bu küçük ülkesinin ciddi trafik sorunuyla karşı karşıya kalmasına yol açıyor.

Lüksemburg hükümeti, ücretsiz toplu taşıma uygulaması ile ülke halkı ile komşu ülkelerden gelenleri, otomobil alışkanlığından vazgeçirmeyi hedefliyor.

Yeni uygulama kapsamında, komşu ülkelerdeki sınır kentlerinde bulunan istasyonlardan Lüksemburg'a seyahat edenler de toplu taşıma araçlarına ücret ödemeyecek.

Ücretsiz toplu taşıma, Lüksemburg devletine yıllık 41 milyon euroya malolacak. Hükümet, önümüzdeki yıllarda otobüs ve tren bağlantılarını iyileştirmek için 4 milyar euro bütçe ayırcak.
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