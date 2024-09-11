Samanyolu Haber /Gündem / Lüksün sefası Erbaş ailesine, faturası Diyanet'e /11 Eylül 2024 11:05

Lüksün sefası Erbaş ailesine, faturası Diyanet'e

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaşadığı lüks konutun elektrik, su, internet ve telefon gibi sabit ödemeleri de başkanlık bütçesinden ödeniyor.

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Yürürlükteki Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, mevcut lojman ve sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılmasını öngörüyor. Savunma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılan lojman ve sosyal tesisler uygulamadan hariç tutuluyor.

Ancak Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaşadığı konutun elektrik, su, internet ve telefon gibi sabit ödemeleri de başkanlık bütçesinden ödeniyor.

DİYANET'İN DAİMİ İŞÇİLERİ TEMİZLİĞİNİ YAPIYOR

İddiaya göre, Ankara’nın en lüks semtinde bulunan konuta her gün sabah 09.30’da başkanlığın daimi işçilerinden iki kişi, konuta giderek villanın temizliğini yapıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ın yönlendirmesiyle çalışan personel, akşam saatlerinde işlerini bitirerek başkanlığa dönüyor. Villada temizlik yapan işçilerin, “Seher Erbaş’a hizmet etmesi için” hacca da götürüldüğü öne sürülüyor

KIŞLIK GIDA HAZIRLIĞI DA DİYANET'İN İŞÇİLERİNDEN

Villa için yapılan seferberlik bunlarla da sınırlı kalmıyor. Diyanet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bahçenin bakımını da Diyanet personeli yapıyor. Erbaş Ailesi’nin, “Göz zevki” için sürekli muhtelif bitkiler alınıp villanın bahçesine ekiliyor. Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş’ın, “Kışlık gıda hazırlığını” da Diyanet’te sürekli işçi olan kadın personele yaptırdığı savunuluyor.

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