Samanyolu Haber /Dünya / Lula, BRICS zirvesinde ABD’yi hedef aldı /08 Eylül 2025 20:23

Lula, BRICS zirvesinde ABD’yi hedef aldı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BRICS liderler zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri’ni hem askeri yığınağı hem de ticaret politikaları nedeniyle sert sözlerle eleştirdi. Lula, Karayipler’deki Amerikan askeri varlığının Venezuela ile gerilimi tırmandırdığını, Washington’un uyguladığı gümrük vergilerinin ise “şantaj” olduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Lula, Güney Afrika’nın dönem başkanlığında düzenlenen çevrim içi toplantıda, “Dünyanın en büyük gücünün Karayipler’de silahlı kuvvetlerini konuşlandırması gerginlik yaratan bir faktördür” dedi. ABD son haftalarda uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyon gerekçesiyle bölgeye savaş gemileri ve uçaklar göndermişti. Geçen hafta Amerikan güçleri, Venezuela kaynaklı olduğu öne sürülen bir tekneyi imha etmiş, 11 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, olay sonrası yaptığı açıklamada Venezuela’ya ait askeri uçakların Amerikan gemilerine yaklaşması halinde “vurulacağını” söyledi. Pentagon, iki Venezuelalı savaş uçağının uluslararası sularda ABD donanmasına “son derece provokatif” biçimde yaklaştığını duyurdu. Washington kısa süre önce Porto Riko’ya F-35 savaş uçakları da konuşlandırdı. Trump yönetimi ayrıca Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalanması için ödülü 50 milyon dolara çıkardı.

Maduro ise suçlamaları reddederek ülkesinin uyuşturucu merkezi olmadığını savundu ve Washington’la diyalog çağrısı yaptı.

Lula’nın eleştirileri sadece askeri alanda kalmadı. ABD’nin Brezilya’dan yapılan ithalata yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirmesini “tarife şantajı” olarak niteleyen Lula, bunun hem pazarları ele geçirme aracı hem de iç işlere müdahale yöntemi olarak kullanıldığını belirtti. Trump, söz konusu yaptırımı eski müttefiki Jair Bolsonaro’ya açılan “darbe girişimi davası” nedeniyle uyguluyor. Eski devlet başkanının bu hafta içinde karar duruşması yapılacak.

ABD’nin uyguladığı yüksek gümrük vergileri Brezilya ihracatını sert vurdu. Ağustos ayında ABD’ye yapılan satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında düştü. Brezilya hükümeti misilleme seçeneklerini değerlendirdiğini, Dünya Ticaret Örgütü’nden yardım istediğini açıkladı.

Zirveye Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da katıldı. Xi konuşmasında BRICS’in “her türlü korumacılığa direnmesi” gerektiğini vurguladı: “Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, açık küresel ekonominin inşasında kararlı kalmalı, fırsatları paylaşmalı ve karşılıklı kazanç sağlamalıyız.”

Lula’nın davetiyle toplanan BRICS liderleri, “çok taraflılığın savunulması” konusunu masaya yatırdı. Ancak toplantıya damgasını vuran, Washington’un hem ticari hem de askeri hamlelerine yöneltilen eleştiriler oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Lula, BRICS zirvesinde ABD’yi hedef aldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:23:55