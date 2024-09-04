Samanyolu Haber /Dünya / Lula, Musk'ı diline doladı: Dünya sana tahammül etmek zorunda değil /04 Eylül 2024 13:22

Lula, Musk'ı diline doladı: Dünya sana tahammül etmek zorunda değil

Brezilya'da sosyal medya platformu X'in yasaklanması tartışma yaratırken, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Elon Musk arasındaki laf dalaşı hız kesmiyor.

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, X'in sahibi Elon Musk'a tepki göstererek, zengin olduğu için "aşırı sağcı görüşlerine" dünyanın tahammül etmek zorunda olmadığını söyledi.

CNN Brezilya televizyonuna konuşan Lula da Silva, X sosyal medya platformuna Brezilya'da erişim yasağı getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Lula da silva, Brezilya yargısının, X'e erişim yasağı getirmekle önemli bir mesaj verdiğini belirterek, "Dünya, zengin olduğu için Musk'ın aşırı sağcı görüşlerine tahammül etmek zorunda değil" ifadesini kullandı.

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.

Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçen hafta "temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar" X'e erişim yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki göstermişti.
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