Brezilya lideri Lula, Putin'i reddetti

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'na davetini geri çevirdiğini duyurdu.Sosyal medya hesabından Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını aktaran Silva, Ukrayna'daki savaşın her iki tarafıyla da barış görüşmeleri yapma isteğini teyit ettiğini söyledi.Lula ayrıca "Az önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüm. Kendisine Saint Petersburg'daki Uluslararası Ekonomik Forum'a katılma daveti için teşekkür ettim ve şu anda Rusya'ya gidemeyeceğimi söyledim, ancak Brezilya'nın Hindistan, Endonezya ve Çin ile birlikte barış arayışında çatışmanın her iki tarafıyla da konuşma isteğini yineledim" ifadelerini kullandı.Lula, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşı sona erdirmek için kendisini bir barış arabulucusu olarak tanıttı.Hatta devlet lideri, barış müzakereleri için "ABD’nin savaşı teşvik etmeyi bırakıp barışı konuşmaya hazır olması gerektiğini" belirtmişti.Brezilya'nın müdahale etmeme ve tarafsızlık geleneğine dayanan önerisi, savaşa dahil olmayan bir grup ülkenin hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşmelerde bulunmasını öngörüyor.