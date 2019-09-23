Samanyolu Haber /Gündem / Lumina Koleji mezunu Pricopie, Nobel ödülüne layık görüldü /23 Eylül 2019 11:24

Lumina Koleji mezunu Pricopie, Nobel ödülüne layık görüldü

Lumina okullarından mezun olduktan sonra yüksek öğrenimine İngiltere’de devam eden Romanyalı ŞtefanPricopie, ekonomi dalında Nobel Junior ödülüne layık görüldü.

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NECDET ÇELİK- ROMANYA 

 
Ştefan Pricopie, Manchester Üniversitesi Sosyal Bilimler fakültesindeki eğitimini bu yıl tamamladı. Bitirme tezi olarak ‘kamu eğitimi ve beyin göçü’ konusunu seçti. 22 yaşındaki Romanyalı genç, bu çalışmasıyla Nobel Junior yarışmasına başvurdu. İrlanda cumhurbaşkanı Michael Higgins’in himayesindeki yarışmada, Pricopie’nin tezi ekonomi dalında ödüle layık görüldü.

Nobel Junior ödülleri, üniversite öğrencilerinin bitirme tezlerine veriliyor. Yarışmaya bu yıl 50 ülke ve 338 üniversiteden katılım oldu. 3400’ü aşkın çalışma arasından, sanat, fen bilimleri ve sosyal alanlar olmak üzere 25 farklı dalda çalışma ödüle layık görüldü.

Ödül töreni İrlanda’nın başkenti Dublin’de kasım ayı başında yapılacak.

Ştefan Pricopie, bu yıl Romanya’daki 25. hizmet yılını kutlayan Lumina okulları bünyesindeki Uluslararası Bükreş Bilgisayar Lisesi’nden mezun oldu. Pricopie, yüksek lisans eğitimine İngiltere’de devam edecek.

Pricopie’nin babası Remus Pricopie ise, bir dönem eğitim bakanı olarak görev yapmıştı. Remus Pricopie, halen Bükreş’te bir üniversitede rektör olarak görev yapıyor.
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