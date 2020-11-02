Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk’te yayınlanan Teke Tek programına katıldı. Ekranda yer alan “İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem” yazısına tepki gösteren Şengör, “Lütfen şu 6.6’yı artık silin. Bu 6.9-7.0 arası bir deprem” diye konuştu. Şengör programda depremin Manisa Alaşehir'de 1969'da meydana gelen depremle neredeyse aynı olduğuna dikkati çekti. Alaşehir depremi 6.8 büyüklüğündeydi.





Son dönemde özellikle AFAD'ın açıkladığı verilerde depremlerin büyüklüklerinin daha küçük sayılarla verildiği eleştirileri yoğunlaşmıştı.