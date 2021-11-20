Samanyolu Haber /Gündem / "Lütfi bey ya bu gece ya yarın bırakır" /20 Kasım 2021 20:33

"Lütfi bey ya bu gece ya yarın bırakır"

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı alkışlamayan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifa edeceği iddialarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir “Herhalde Lütfi Bey de ya bu gece bırakır ya yarın bırakır diye düşünüyorum.” dedi.

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Aydemir katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını alkışlamayan Elvan’la ilgili “Zaten Cumhurbaşkanı’nın da yaptığı açıklamanın da Sayın Lütfi Bey’e karşı olduğunu herkes söyledi.” ifadelerini kullandı.

ELVAN VE BİRÇOK ARKADAŞIN İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen de “Lütfi Elvan gibi birçok arkadaşın istifasının kabul edilmediğini biliyoruz. Onların bu tek taraflı beyanı kamuoyuna doğrudan duyurmak gibi bir güce, kudrete ve duruşa sahip olmadığını da biliyoruz.” dedi.
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