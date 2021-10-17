Samanyolu Haber /Gündem / Lütfi Elvan 'istifa' etmek istedi iddiası /17 Ekim 2021 19:35

Lütfi Elvan 'istifa' etmek istedi iddiası

Lütfi Elvan'ın Merkez Bankası'nın bürokratlarının kendisinden habersiz görevden alınmasına sinirlendiği iddia edildi.

SHABER3.COM

Merkez Bankası'ndan 3 üyenin görevden alınmasıyla, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın "istifa" etmek istediğine dair iddialar gündeme geldi.

Oda TV'nin aktardığı kulis bilgilerine göre Ankara'da ABD'de bulunan Bakan Elvan'ın Türkiye dönüşünde istifa etmek istediği konuşuldu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta çarşamba gecesi görüşmesinin ardından Merkez Bankası'ndan 3 üye görevden alınmıştı.

Kamuoyunda, görevden alınan Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen, Dr. Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Abdullah Yavaş'ın faiz indirimine "karşı" olduğu gerekçesiyle görevden alındıklarına ilişkin iddialar yer aldı.

ABD'de gerçekleşen G-20 Bakanlar Toplantısına katılan Lütfi Elvan, Türkiye'ye dönüşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kızının düğününe katıldı.

Elvan’ın düğünde yüzünün asık olması kulislerdeki "istifa" iddialarını kuvvetlendirdi.

Son dönemde ekonomi üzerinde çok fazla söz sahibi olmayan Bakan Elvan’ın, Merkez Bankası bürokratlarının kendisinden habersiz görevden alınmasına sinirlendiği aktarıldı.
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