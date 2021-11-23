Samanyolu Haber /Gündem / "Lütfi Elvan o gece görevden alınacaktı ama..." /23 Kasım 2021 14:46

"Lütfi Elvan o gece görevden alınacaktı ama..."

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, geçtiğimiz hafta herkesi saatlerce ekran başında bekleten "Resmi Gazete" çıkışının perde arkasını anlattı. Yılmaz, "Cuma günü normalde Maliye Bakanı görevden alınacaktı. Onu kastettim ama attığım tweet Maliye Bakanı'nın bakanlık ömrüne 1-2 gün ilave etti" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Bankası eski Başkanı Yılmaz, geçtiğimiz hafta yapığı açıklamada, Resmi Gazete'nin iyi takip edilmesi gerektiğini belirterek ekonomi yönetiminde değişiklik yapılacağını öne sürmüştü.

RESMİ GAZETE YOĞUNLUKTAN ÇÖKTÜ

Yılmaz'ın bu açıklamalarının ardından Resmi Gazete'nin internet sitesi Cuma akşamı yoğunluktan çöktü. Resmi Gazete'de herhangi bir atama ya da görevden alma olmaması üzerine Yılmaz, sosyal medya hesabından özür diledi.

TÜRK LİRASINA VERİLEN BİR DESTEKTİ

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Karar Tv'de yayınlanan Bi'KARAR Ver programında Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta yaptığı Resmi Gazete çıkışının perde arkasını anlattı.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günü normalde Maliye Bakanı görevden alınacaktı. Onu kastettim ama attığım tweet Maliye Bakanı'nın bakanlık ömrüne 1-2 gün ilave etti. O tweet Türk lirasına verilen bir destekti. Ama destek kısa süreli oldu. Maliye Bakan'ı Lütfi Elvan görevden alınacak. Ben zamanlamasında yanıldım. Ama bu iş gerçekleşmezse de attığım tweetten dolayıdır" 


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