‘Lütfü Elvan’ın başını Nebati yaktı, perde arkasında damat var' iddiası

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enflasyonla mücadele için “düşük faiz, ihracata dayalı büyüme ve istihdam” odaklı olarak açıkladığı yeni ekonomi politikasını uygulama kararı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan görevinden istifa etti.







Erdoğan’ın Kasım ayındaki grup toplantısında yaptığı “Faizi savunanla yol yürümem” sözlerini alkışlamaması ile gündem olan Lütfü Elvan’ın istifası sürpriz olmadı. Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan’dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.





Medyascope’tan Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise Elvan‘ın görevden ayrılma sürecine ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu: “Lütfi Bey’in ayrılmasındaki faktör Nureddin Nebati, Berat Albayrak’tan talimat alıyordu veya onunla irtibatlıydı. Yani bir bakan var, bir de görünmeyen otorite var.”





‘NEBATİ EKONOMİYİ YÖNETECEK EHLİYETE SAHİP DEĞİL’







Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Herhangi bir kişiye saygısızlık yapmak aklımın ucundan geçmez. Nureddin Bey’in de yapacağı çok şey olabilir, o ayrı bir husus ama Türk ekonomisini yönetecek ve ekonominin ona teslim edileceği ehliyet ve liyakat unsurlarının hiçbirine sahip değildir. Kurumların bir anlamı kalmadı. Dolayısıyla şu anda Sayın Nebati’nin varlığıyla yokluğu arasında bir fark yok çünkü nihayetinde cumhurbaşkanı karar verecek.”





BAKAN YARDIMCILARINA ‘KAYYIM’ BENZETMESİ





Müsteşarlıkların Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kaldırılarak görevlerinin bakan yardımcılarına devredilmesini eleştiren Davutoğlu, “Milli Eğitim Bakanı istifa etti. Kim geldi, yardımcısı. Maliye Bakanı istifa etti. Kim geldi, yardımcısı. Şimdi cumhurbaşkanı her bir bakanın altına doğrudan kendisinin atadığı mayınları yerleştiriyor. Aslında bu bakana güvensizliktir” diye konuştu. Bakan yardımcılarının bakanları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikayet ettiğini söyleyen Davutoğlu, bunu “kayyumluk benzeri bir durum” olarak nitelendirdi.





“LÜTFİ ELVAN, NUREDDİN NEBATİ BERAT ALBAYRAK’TAN TALİMAT ALDIĞI İÇİN AYRILDI”





Lütfi Elvan’ın görevden ayrılma sürecini hatırlatan Ahmet Davutoğlu şunları söyledi: “Lütfi Bey’in ayrılmasındaki faktör Nureddin Nebati, Berat Albayrak’tan talimat alıyordu veya onunla irtibatlıydı. Yani bir bakan var, bir de görünmeyen otorite var.”